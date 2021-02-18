Мережа "Сільпо" купує супермаркети "Фуршет". Антимонопольний комітет дав дозвіл

АМКУ проаналізував діяльність учасників концентрації у межах міст, на яких є перетин їх діяльності, а саме у Вінниці, Івано-Франківську, Калуші, Кам’янському, Камʼянець-Подільському, Коростишеві, Малині, Нетішині, Нікополі, Обухові, Полтаві, Прилуках, Смілі, Трускавці, Умані, Хмельницькому, Черкасах, Ірпені, Києві, Кривому Розі та Кропивницькому.

Під час розгляду заяви на концентрацію АМКУ було встановлено, що:

сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року не досягають 30%

задіяні товарні ринки у відповідних територіальних межах є досить висококонкурентними;

учасники концентрації зазнають конкуренції з боку інших учасників задіяних регіональних ринків.

Під час розгляду заяви учасники концентрації відмовилися від набуття контролю над активами у населених пунктах, на яких частки були значними, а концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції.

Враховуючи наведене, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України і надав відповідний дозвіл, зазначається в повідомленні.