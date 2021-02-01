Кличко на відкритті першого в Україні магазину IKEA розповів, скільки часу тривали переговори

Фото: Віталій Кличко на відкриті магазину IKEA (kiev.klichko.org)

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті першого в Україні фізичного магазину IKEA.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

Разом з мером столиці перший магазин шведської фірми в Києві відкрили та оглянули керівник ІКЕА-Україна Флоріан Мєллє і Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

"Мені приємно привітати компанію IKEA, киян і всіх українців із запуском роботи першого фізичного магазину в Україні. І я радий, що він відкривається в столиці. Ми спільно працювали над тим, щоб втілити цю ідею. Ми зустрічалися 4 роки тому в Давосі, кілька разів у Києві. І тепер вже бачимо реалізацію нашого співробітництва. Особливо це важливо в такій непростій для бізнесу в усіх країнах ситуації, спричиненій пандемією", - сказав Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що одним зі своїх важливих завдань, як мера європейської столиці, вважає залучення іноземних інвестицій у Київ.

"Ми розуміємо, що для бізнесу вкрай важлива стабільність і передбачуваність економічної ситуації. І тому столична влада запровадила відкритість та прозорість у своїй роботі, щоб інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва. І я задоволений, що наша кількарічна співпраця зі шведською компанією IKEA дала результат", - наголосив Кличко.

Мер зазначив, що прихід такого інвестора, як IKEA особливо цінний в ситуації, яку сьогодні долає світ у зв’язку з пандемією.

"І це - той позитивний сигнал, що потрібен для залучення й інших міжнародних партнерів. Працюємо далі над тим, щоб Київ ставав привабливим для інвесторів та комфортним містом для його мешканців - з якісними товарами і послугами!" - підкреслив Віталій Кличко.

Надзвичайний та повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг наголосив, що ІКЕА не просто відкриває у Києві перший фізичний магазин, а також пропагує таким чином відповідальне споживання, гендерну рівність і сталий розвиток.

"Я хочу привітати в першу чергу співробітників, керівництво ІКЕА, міську владу Києва за докладені спільні зусилля для відкриття першого фізичного магазину ІКЕА в Україні в часи пандемії", - наголосив Тобіас Тиберг.

У планах шведської компанії - відкриття і наступних магазинів в Україні.

Нагадаємо, що IKEA в Києві повинна була відкритися ще у 2019 році, але цього так і не відбулося. Пізніше відкриття магазину найбільшого рітейлера меблів відстрочила пандемія коронавируса.