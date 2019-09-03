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Мережа елеваторів "Укрлендфармінг" прийняла понад півмільйона тонн зернових урожаю

Новини » АПК    03.09.2019 - 17:38
Мережа елеваторів "Укрлендфармінг" прийняла понад півмільйона тонн зернових урожаю
Ілюстративне фото (ulf.com.ua)

Даний показник на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Мережа елеваторів групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка на початок вересня прийняла на зберігання понад півмільйона тонн зернових нового врожаю. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"У цьому році порівняно з минулим на наших елеваторах на 40% більше надходжень від сторонніх поклажодавців, що свідчить про довіру до "Укрлендфармінг" як малих та середніх аграрних підприємств, так і великих агрохолдингів, - зазначив заступник генерального директора з питань елеваторного і комбікормового виробництва Володимир Сущенко. - Найбільший елеватор холдингу ТОВ "Агротерминал Констракшн" з потужністю одночасного зберігання 488 тис. тонн, вже прийняв на зберігання понад 122 тис. тонн ранніх зернових. Елеватор ТОВ "Аграрна Перспектива", маючи потужність одночасного зберігання 82 тис. тонн, на ранніх зернових зробив повний оборот, працюючи виключно з сторонніми поклажодавцями. Зараз він вже починає прийом пізніх культур".

Загальна потужність власної елеваторної мережі "Укрлендфармінг" - 2,66 млн тонн одночасного зберігання пшениці. 17 елеваторів розташовані біля основних земельних масивів холдингу, всі мають під'їзні залізничні колії. Елеваторні потужності групи УЛФ покривають 98% своїх потреб агрохолдингу в зберіганні продукції і активно працюють зі сторонніми поклажодавцями.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

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Новини України Агропромышленный комплексОлег БахматюкУкрлендфармінг
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