Сестри Вільямс разом готуються до турніру WTA у Вашингтоні: сімейне відео
Американські тенісистки Вінус і Серена Вільямс спільно працюють над покращенням ігрових кондицій до серії турнірів перед Відкритим чемпіонатом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.
Сестри-тенісистки провели спільне тренування у Вашингтоні. Там 1 серпня стартував турнір Citi Open WTA 250.
У ніч проти вівторка Вінус Вільямс зустрінеться з канадкою Ребеккою Маріно в 1/16 фіналу. 42-річна американка вийде на корт вперше за рік. Натомість її сестра турнір в окрузі Колумбія пропустить.
Вільямс-старша отримала вайлдкард на турніри у Вашингтоні, Торонто та Цинциннаті. Усі три тенісні змагання входять у серію турнірів підготовки до Відкритого чемпіонату США.
Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці US Open. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.
Iron sharpens iron @serenawilliams and @Venuseswilliams hard at work this morning in DC #CitiOpen pic.twitter.com/jw62SrfrLE— Citi Open (@CitiOpen) July 31, 2022
До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.
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