Сестри Вільямс разом готуються до турніру WTA у Вашингтоні: сімейне відео

Американські тенісистки Вінус і Серена Вільямс спільно працюють над покращенням ігрових кондицій до серії турнірів перед Відкритим чемпіонатом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань .

Сестри-тенісистки провели спільне тренування у Вашингтоні. Там 1 серпня стартував турнір Citi Open WTA 250.

У ніч проти вівторка Вінус Вільямс зустрінеться з канадкою Ребеккою Маріно в 1/16 фіналу. 42-річна американка вийде на корт вперше за рік. Натомість її сестра турнір в окрузі Колумбія пропустить.

Вільямс-старша отримала вайлдкард на турніри у Вашингтоні, Торонто та Цинциннаті. Усі три тенісні змагання входять у серію турнірів підготовки до Відкритого чемпіонату США.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці US Open. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.