Сестры Киченок и экс-первая ракетка Украины пополнили парный разряд Australian Open

В женской сетке сразятся Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок. В свою очередь в мужских дуэтах выступит Денис Молчанов. Об участии Костюк было известно раньше.

Калинина, в прошлом году дошедшая до третьего круга Australian Open в парном разряде, будет играть с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии. Этот дуэт играть вместе будет впервые. Зато Людмила Киченок будет соревноваться с привычной напарницей – латвийкой Еленой Остапенко.

Получили партнеров и Надежда Киченок с Молчановым. Первая будет выступать в паре с американкой Даниэль Коллинс. Тем временем уроженец Киева сформировал дуэт с сербом Николой Чачичем. Ни один из представителей Украины на грядущем мэйджоре никогда не проходил дальше третьего круга соревнований.

Ранее в основную сетку Australian Open попали четверо украинок. Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина, а также упомянутые Калинина, Костюк и Леся Цуренко будут стартовать в 1/64 финала "Грэнд Слэма". Старт соревнований – 14 января.