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Сестры Киченок и экс-первая ракетка Украины пополнили парный разряд Australian Open

Фото: Надежда Киченок будет соревноваться на Зеленом континенте (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четверо украинских теннисистов присоединились к Марте Костюк в заявке на парный турнир Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tennis Australia.

В женской сетке сразятся Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок. В свою очередь в мужских дуэтах выступит Денис Молчанов. Об участии Костюк было известно раньше.

Калинина, в прошлом году дошедшая до третьего круга Australian Open в парном разряде, будет играть с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии. Этот дуэт играть вместе будет впервые. Зато Людмила Киченок будет соревноваться с привычной напарницей – латвийкой Еленой Остапенко.

Получили партнеров и Надежда Киченок с Молчановым. Первая будет выступать в паре с американкой Даниэль Коллинс. Тем временем уроженец Киева сформировал дуэт с сербом Николой Чачичем. Ни один из представителей Украины на грядущем мэйджоре никогда не проходил дальше третьего круга соревнований.

Ранее в основную сетку Australian Open попали четверо украинок. Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина, а также упомянутые Калинина, Костюк и Леся Цуренко будут стартовать в 1/64 финала "Грэнд Слэма". Старт соревнований – 14 января.

К слову, ранее Ястремская и еще пять украинцев получили места в квалификации Australian Open-2024.

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