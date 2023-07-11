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Сестра Ким Чен Ина угрожает США "шокирующими последствиями" за разведку с помощью самолетов

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Вторник 11 июля 2023 07:46
Сестра Ким Чен Ина угрожает США "шокирующими последствиями" за разведку с помощью самолетов Фото: сестра Ким Чен Ина угрожает США из-за разведывательных самолетов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон угрожает США "шокирующими последствиями", если те не прекратят проводить разведку над их страной с помощью самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, американский самолет-разведчик в понедельник, 10 июля, по меньшей мере восемь раз якобы входил в восточную экономическую зону КНДР.

"В долгосрочной перспективе на этом участке произойдет шокирующий инцидент", – заявила она.

В США одобрили такое заявление, призвав КНДР не прибегать к эскалации и "заняться серьезной дипломатией". В то же время Южная Корея вообще отрицала какие-либо факты о том, что американский самолет заходил в экономическую зону КНДР.

Угрозы КНДР

КНДР регулярно угрожает США и Южной Корее, запуская ракеты в сторону Восточного моря чуть ли не каждый раз, когда они проводят совместные учения. Такой инцидент имел место и в прошлом месяце, когда вышла депеша официального представителя министерства обороны КНДР с осуждением совместных американо-южнокорейских военных учений и угрозами о возмездии.

На фоне постоянных угроз Северной Кореи, США сообщили, что планируют "в ближайшее время" направить ядерную подлодку в Южную Корею. В КНДР назвали такой шаг эскалацией ситуации в регионе и "границей ядерной войны" .

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