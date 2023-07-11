Сестра Кім Чен Ина погрожує США "шокуючими наслідками" за розвідку за допомогою літаків

Сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон погрожує США "шокуючими наслідками", якщо ті не припинять проводити розвідку над їхньою країною за допомогою літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За її словами, американський літак-розвідник в понеділок, 10 липня, щонайменше вісім разів нібито заходив у східну економічну зону КНДР.

"У довгостроковій перспективі на цій ділянці відбудеться шокуючий інцидент", - заявила вона.

В США відерагували на таку заяву, закликавши КНДР не вдаватися до ескалації та "зайнятися серйозною дипломатією". В той же час, Південна Корея взагалі заперечила будь-які факти про те, що американський літак заходив в економічну зону КНДР.

Погрози КНДР

КНДР регулярно погрожує США та Південній Кореї, запускаючи ракети в бік Східного моря ледь не щоразу, коли вони проводять спільні навчання. Такий інцидент мав місце бути і минулого місяця, коли вийшла депеша офіційного представника міністерства оборони КНДР із засудженням спільних американсько-південнокорейських військових навчань та погрозами про відплату.

На тлі постійних погроз Північної Кореї, США повідомили, що планують "найближчим часом" направити ядерний підводний човен до Південної Кореї. В КНДР назвали такий крок ескалацією ситуації в регіоні та "кордоном ядерної війни".

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