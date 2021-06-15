"Сірий імпорт": прикордонники викрили нелегальне виробництво пального на 54 млн гривень

У Харківській області прикордонники викрили схему нелегального виробництва та збуту пального на 54 млн гривень. Під час обшуків співробітники ДПСУ вилучили 738 тисяч літрів нафтопродуктів.

Фото: правоохоронці проводять низку санкціонованих обшуків на заводі з виробництва пального та заправках (dpsu.gov.ua)

У результаті яких було вилучено 738 тисяч літрів нафтопродуктів, обладнання, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку на загальну суму 54 млн гривень.

В рамках кримінального провадження за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) спільна міжвідомча група за силової підтримки бійців прикордонного загону "Дозор" провела санкціоновані обшуки.

Після чого, контрафактну продукцію реалізовували на заправках у Харківській та сусідніх областях.

За інформацією відомства, зловмисники отримували частину сировини з Росії, яку надалі використовували для виробництва нелегального пального.

Раніше стало відомо, що в Полтавської області правоохоронці припинили збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз на 37,6 млн гривень

Також РБК-Україна писало, що СБУ блокувала масштабне виготовлення та реалізацію контрафактного пального в промислових масштабах з використанням речовин небезпечних для життя і здоров’я людей.