"Серьезная активизация". Игнат объяснил, почему участились атаки России

"Я бы сказал, что пошла серьезная активизация. Нас не менее интенсивно атаковал враг осенью и зимой. Их целью было уничтожение инфраструктуры, там летело до ста ракет. Фактически раз, два раза в неделю враг бил, но очень массированно", - отметил он.

Игнат объяснил, что сейчас Россия делает комбинированные атаки - выпускает больше дронов-камикадзе и меньше ракет. Он отметил, что частота ударов увеличилась.

Спикер предположил, что россияне могли накопить ракеты для атак Украины.

"Это говорит о том, что враг, возможно, имел определенную паузу в весенний период и где-то накопил запас ракет. Потому что, к сожалению, они их производят", - подчеркнул он.

Россия сегодня дважды атаковала Украину

В ночь на 29 мая российская армия выпустила по Украине дроны и ракеты. Силы ПВО сбили 37 из 40 ракет Х-101/Х-555, а также ликвидировали 29 "Шахедов" из 35 выпущенных.

Известно, что в Киеве, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Львовской и Николаевской областях ночью работала ПВО. В Хмельницкой области есть попадания в военный объект, повреждены летательные аппараты.

Еще одна атака произошла днем. Так, в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Власти сообщили о работе ПВО.

Военные заявили, что Россия выпустила по столице 11 ракет из ОТРК "Искандер", часть из них - баллистические. Силы ПВО уничтожили все цели, а обломки ракет упали в нескольких районах города.

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