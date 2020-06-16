Сервісний центр МВС в Києві закрили через спалах коронавірусу

Фото: сервісний центр МВС (hsc.gov.ua)

Коронавірус виявили у працівників центру

У кількох співробітників сервісного центру МВС у Києві виявили коронавірус. Заклад закрили.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Мова йде про сервісний центр №8047 вул. Велика Кільцева, 110а. Центр закрили після того, як у кількох працівників виявили захворювання на COVID-19.

"Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, можуть отримати відповідні послуги у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у м. Києві. Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомимо на офіційному веб-сайті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу зафіксували у кількох закладах освіти, у тому числі дошкільних.

Також повідомлялося про випадки коронавірусу серед працівників київських ресторанів та супермаркетів.

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Автор: Роман Калиниченко