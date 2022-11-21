Сервисные центры МВД меняют график работы: что нужно знать

Сервисные центры МВД переходят на новый рабочий график со вторника, 22 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.
Теперь сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно. В понедельник и воскресенье - выходные.
Часы приема:
Да, прием граждан в сервисных центрах осуществляется:
При этом в региональных и Главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным - понедельник-четверг с 09:00 до 18:00; пятница - с 09:00 до 16:45.
Напомним, ранее Пенсионный фонд начал принимать документы граждан в приложении "Дія".
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