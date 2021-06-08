Сервіс єМалятко запрацював для ОРДЛО і Криму: як отримати українське свідоцтво про народження

"Послугою скористалися вже більше 125 тисяч родин у всій Україні. Відтепер у єМалятко можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася на території Автономної Республіки Крим або окупованих районів Донецької чи Луганської областей. Команда Мінцифри будує цифрову державу, у якій кожен українець матиме рівні можливості і рівний доступ до державних послуг. Незалежно від місця перебування", - йдеться в повідомленні.

Батьки дітей віком до 18 років, народжених на тимчасово окупованих територіях, які ще не отримали українське свідоцтво про народження, тепер можуть скористатися сервісом єМалятко. Спочатку потрібно подати заяву про встановлення факту народження дитини через Електронний суд.

До цієї заяви потрібно додати:

копії документів, що підтверджують народження дитини: медичне свідоцтво про народження та/або медичні довідки

копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків

копію свідоцтва про шлюб (за наявності)

інші докази факту народження дитини (за наявності)

Така категорія справ звільняється від сплати судового збору. Із отриманим номером судового рішення потрібно подати заяву на отримання комплексної послуги єМалятко на порталі Дія.

При отриманні послуги для замовлення доступні:

присвоєння номера платника податків

присвоєння унікального номера запису у реєстрі (УНЗР) та визначення належності дитини до громадянства України (за умови, якщо батьки або один з них мають власний УНЗР)

допомога при народженні дитини

реєстрація місця проживання дитини (за умови реєстрації одного з батьків у містах, де вже доступна послуга)

"Підписати заяву єМалятко потрібно своїм електронним підписом, а потім отримати свідоцтво у відділі ДРАЦС у зручний час. Також дані зі свідоцтва можна буде додати до документів у застосунку Дія", - пояснили в Мінцифрі.