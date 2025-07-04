"Сердце Азовстали" внедряет цифровую диагностику для психологической поддержки ветеранов

Учитывая рост количества подопечных после каждого обмена пленными, возникла потребность в эффективном способе диагностики психологического состояния. Среди прочего - из-за недоверия части военных к традиционной психологической помощи.

Healthy Mind позволяет проходить тесты самостоятельно и анонимно, что повышает достоверность результатов. Платформа оценивает состояние по более 40 шкалам (ПТСР, тревожность, депрессия и т.д.) по международным стандартам DSM-5. Оценка занимает около 8 минут.

По словам директора "Сердца Азовстали" Ксении Суховой, технология позволяет адаптировать программы реабилитации под конкретные группы: "То, что мы имеем возможность удобным способом получать аналитику по динамике и прогрессу наших защитников и семей, позволяет делать нашу поддержку еще более эффективной". Платформа уже используется в консультациях, на реабилитационных кемпах и групповых сессиях.

СЕО Healthy Mind Максим Рабинович отмечает, что система станет частью регулярного психологического скрининга в рамках программы "Здоровье", которую реализует ОО.

"Healthy Mind добавляется в экосистему общего чекапа здоровья для всех подопечных "Сердца Азовстали", поскольку ментальное и физическое здоровье тесно связаны между собой. Это позволит не только проводить разовую диагностику, но и даст возможность каждому человеку самостоятельно отслеживать изменения в своем психическом состоянии после завершения программ поддержки", - добавляет он.

За год с помощью цифровой системы проведены сотни скринингов. Полученные данные позволяют точнее определять потребности различных групп и повысить качество оказываемой помощи.