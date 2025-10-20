RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Сердце Азовстали" совместно с Минобороны провели ретрит для семей военнопленных

Фото: "Сердце Азовстали" совместно с Минобороны провели ретрит для семей военнопленных (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Семьи защитников Мариуполя, находящихся в российском плену, приняли участие в ретрите в Карпатах, организованном ОО "Сердце Азовстали" в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз по итогам ретрита.

Мероприятие стало частью совместной программы поддержки семей военнопленных в рамках меморандума между организацией и МОУ.

В течение двух недель участницы проходили программу психологического восстановления, которая сочетала групповую терапию, работу с кризисными психологами, практики восстановления и ресурса, а также мастер-классы и активности на природе.

"Мы работаем с семьями защитников уже третий год и видим, как важно поддерживать ментальное здоровье тех, кто ждет. Потому что когда семья имеет силы - это помогает быстрее восстановиться и тем, кто возвращается из плена. Это главная цель нашей программы", - отметила Татьяна Мальцева, менеджер программы "Здоровье" ОО "Сердце Азовстали".

 

Ретрит состоялся при участии кризисных психологов и специалистов Института психологии здоровья, которые обучали семьи практическим инструментам самоподдержки и подготовке к встрече с близкими после плена.

"Для Министерства обороны это сотрудничество чрезвычайно важно. "Сердце Азовстали" уже имеет отработанные эффективные алгоритмы помощи семьям и освобожденным из плена. Мы видим большой потенциал в масштабировании этого опыта, чтобы сделать систему поддержки военных и их родных еще более всеобъемлющей", - подчеркнула Алла Бублик, военный психолог, представитель отдела психологической поддержки и восстановления МОУ.

Для матерей и жен пленных этот ретрит стал не только временем восстановления, но и пространством взаимной поддержки - напоминанием, что они не одни в своем ожидании.

"Ты не одна в этой беде. Это большая поддержка, когда видишь, что есть люди, которые понимают, помогают и верят вместе с тобой", - делится Лариса, мать пленного морпеха.

 

Что известно о проекте "Сердце Азовстали"

Напомним, проект"Сердце Азовстали" был основан Ринатом Ахметовым в 2023 году для поддержки защитников Мариуполя и их семей. Организация уже поддержала более 7 тысяч защитников Мариуполя - лично или через членов семей.

За это время организация создала экосистему комплексной поддержки: физическая и психологическая реабилитация, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержка в получении образования и трудоустройстве и тому подобное.

Министерство обороны УкраиныКарпатыАзовстальМариупольМетинвестРинат Ахметов