Сертифікати повертаються. Українцям за кордоном нагадали про COVID-обмеження

Частина країн восени починає повертати коронавірусні обмеження, зокрема і відновлює використання COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Укрінформу".
"Зараз деякі країни починають поступово повертати COVID-сертифікати. Якщо раніше вони їх скасували, то зараз ми бачимо, що хтось з 1 жовтня, хтось з 1 листопада починає їх поступово поновлювати", - зазначив він.
Кузін пояснив, що в Європі інший принцип формування COVID-сертифікатів. В європейських країнах не можна пропускати бустер, оскільки тоді людина вважається невакцинованою.
Нагадаємо, у МОЗ попередили українців про нову хвилю коронавірусу. Зростання захворюваності завжди фіксується восени.
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