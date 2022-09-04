Сертификаты возвращаются. Украинцам за рубежом напомнили о COVID-ограничениях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Укринформу" .

"Сейчас некоторые страны начинают постепенно возвращать COVID-сертификаты. Если раньше они их отменили, то сейчас мы видим, что кто-то с 1 октября, то с 1 ноября начинает их постепенно возобновлять", - отметил он.

Кузин объяснил, что в Европе другой принцип формирования COVID-сертификатов. В европейских странах нельзя пропускать бустер, поскольку тогда человек считается невакцинированным.