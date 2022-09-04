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Сертификаты возвращаются. Украинцам за рубежом напомнили о COVID-ограничениях

Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть стран осенью начинает возвращать коронавирусные ограничения, в том числе и возобновляет использование COVID-сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Укринформу".

"Сейчас некоторые страны начинают постепенно возвращать COVID-сертификаты. Если раньше они их отменили, то сейчас мы видим, что кто-то с 1 октября, то с 1 ноября начинает их постепенно возобновлять", - отметил он.

Кузин объяснил, что в Европе другой принцип формирования COVID-сертификатов. В европейских странах нельзя пропускать бустер, поскольку тогда человек считается невакцинированным.

Напомним, в Минздраве предупредили украинцев о новой волне коронавируса. Рост заболеваемости всегда фиксируется осенью.

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