Сертификаты возвращаются. Украинцам за рубежом напомнили о COVID-ограничениях

Часть стран осенью начинает возвращать коронавирусные ограничения, в том числе и возобновляет использование COVID-сертификатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Укринформу".
"Сейчас некоторые страны начинают постепенно возвращать COVID-сертификаты. Если раньше они их отменили, то сейчас мы видим, что кто-то с 1 октября, то с 1 ноября начинает их постепенно возобновлять", - отметил он.
Кузин объяснил, что в Европе другой принцип формирования COVID-сертификатов. В европейских странах нельзя пропускать бустер, поскольку тогда человек считается невакцинированным.
Напомним, в Минздраве предупредили украинцев о новой волне коронавируса. Рост заболеваемости всегда фиксируется осенью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.