Сертификация операторов разминирования в "Дии": когда будет доступно

Отмечается, что такое решение упрощает доступ к услугам для операторов, занимающихся гуманитарным разминированием, и способствует более быстрой очистке заминированных территорий.

Какие услуги станут доступны?

На портале "Дия" появятся три ключевых сервиса для операторов:

Первичная сертификация - для новых операторов.

Повторная сертификация - для тех, кто обновляет разрешительные документы.

Расширение сферы сертификации - для увеличения спектра деятельности.

Услуги будут максимально автоматизированы.

Известно, что данные заявителей будут подтягиваться из государственных реестров, поэтому личное обращение в учреждения не потребуется. Ожидается, что новая система станет более прозрачной, удобной и антикоррупционной.

"Сейчас Украина является самой заминированной страной в мире: 24% территории потенциально опасны из-за загрязнения минами и неразорванными снарядами. Упрощаем и цифровизируем процессы сертификации, чтобы еще больше операторов помогали очищать землю от вражеских мин", - отметили в Министерстве.

Планируется, что услуга станет доступна в 2025 году.

Сообщается, что прежде, чем система заработает, будет проведено бета-тестирование.

Известно, что все новости и детали по тестированию и запуску можно будет найти на официальных ресурсах портала "Дия" и Министерства цифровой трансформации.

Там также добавили, что эта инициатива реализуется Министерством экономики Украины вместе с Минцифрой в рамках программы EGAP, внедренной Фондом Восточная Европа при финансовой поддержке правительства Швейцарии.

В Министерстве обороны ранее сообщалось, что ветеранов и лиц с инвалидностью планируется приобщать к разминированию.