Сертификаты "єВідновлення" обменяли на новое жилье почти 100 семей: какой дом они выбрали

По ее словам, средняя сумма одного использованного сертификата составляет 1,3 млн. гривен, а общая сумма по всем использованным - 280 млн гривен.

"Большинство использованных сертификатов - приобретение жилья на вторичном рынке. Сейчас такие сделки составляют 93,7%. Кроме того, с покупкой жилья определились еще 525 владельцев сертификатов, забронировавших на это средства на общую сумму 1,067 млрд гривен. Более того, 3 сертификата. погашены - то есть продавцы недвижимости уже получили за это средства. На сегодня эта сумма составляет 7,6 млн гривен", - рассказала нардеп.

Она отметила, что этап программы "єВідновлення", который касается компенсаций именно за уничтоженное жилье, за прошедшие два месяца показал рекордные темпы роста. Так, первые 500 жилищных сертификатов были сформированы в начале ноября. В начале декабря их было уже более 1 тыс. По состоянию на сегодня сформировано уже 2172 жилищных сертификата на общую сумму в 3,9 млрд гривен. Сложившийся жилищный сертификат означает для заявителя положительное решение по компенсации, подчеркнула Шуляк.

В ближайшее время, по словам нардепа, использовать жилищный сертификат "єВідновлення" станет еще проще, поскольку в Правительстве предусмотрели возможность прекратить право собственности гражданина на уничтоженное жилье из-за Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Техническая возможность получить этот подъемник будет со следующей недели.

"Мы проводили масштабные публичные консультации, во время которых граждане указывали нам на недостатки программы, с которыми столкнулись при получении компенсации. Тогда неоднократно звучал запрос на упрощение процедуры изменения имущественных прав - этот этап занимал больше времени и усилий, поэтому государство пошло на встречу людям и упростила процедуру", - сообщила Шуляк.

Соответствующая возможность предусмотрена в постановлении КМУ №39 от 16 января 2024 года. Это нововведение существенно упростит процедуру реализации жилищных сертификатов, поскольку после бронирования средств по сертификату граждане должны в течение 30 дней прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.

Напомним, 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. гривен на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. Эти средства можно использовать для покупки строительных материалов, оплаты строительных работ и услуг подрядчиков.

С 1 августа стартовал этап компенсаций за разрушенное из-за войны жилье. С 1 января 2024 года компенсацию за поврежденное жилье начали получать украинцы, которые отремонтировали его за свой счет.