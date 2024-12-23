Серийные номера "Шахедов" достигли отметки 12 тысяч: в Defense Express объяснили, что это значит

Один из сбитых российских дальнобойных дронов-камикадзе типа Shahed-136 имел серийный номер "Ы 11934". Соответствующее фото было сделано агентством Anadolu и распространено через фотоагентство Getty Images.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Отмечается, что на фото изображены обломки дрона, которым россияне пытались ударить по городу Харьков 21 декабря.
Defense Express отмечает, что в случае, если номера были без пропусков, то это свидетельствует, что Россия изготовила за 2024 год уже около 10 тысяч "Шахедов" на своих мощностях. В издании отметили, что в феврале 2024 года дроны с индексом "Ы" были с номерами более 2600. При этом первый случай такой маркировки был замечен в июле прошлого года.
Также стоит напомнить, что сначала Россия использовала дроны с индексом "М". Считается, что они были исключительно иранской сборки. Затем появился индекс "К" и, ограниченно, "КБ". Это может быть маркировка дронов, которые уже начали собирать в РФ, но эта серия уже не встречается.
В Defense Express считают, что такая маркировка может свидетельствовать о том, что российское производство "Шахедов" в Алабуге вышло на очень значительный темп производства дронов. При этом не 1 тысяча в месяц, потому что это средний темп за год во время которого ежемесячные объемы только увеличивались. Потому что по состоянию на конец октября этого года фигурировал номер "Ы 7069"
Ранее мы писали о том, что в Тегеране представили новую модификацию ударного БПЛА Shahed-136, которая получила название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с различными системами наведения.
Также по данным СМИ, российский завод в "Алабуге" планировал производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля этого года он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысячи дронов.
Сегодня мы сообщали, что на территории Российской Федерации был уничтожен склад, на котором хранились детали к дронам типа Shahed-136. Сумма убытков россиянам - около 16 миллионов долларов
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