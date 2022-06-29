Серія А запровадила "золотий" матч за Скудетто

Серія А запровадила матч за Скудетто за рівності очок у двох перших команд турнірної таблиці. Італійська федерація футболу погодила зміни в регламент чемпіонату.

Якщо дві команди нагорі таблиці фінішують із однаковою кількістю очок, то проведуть додатковий поєдинок. "Золотий" матч триватиме 90 хвилин і не матиме овертайму. Якщо після двох таймів рахунок буде нічийним, то суперники відразу перейдуть до серії пенальті.

Нове правило поширюватиметься лише на визначення чемпіона Італії. На розподіл місць у єврокубках надалі впливатимуть результати особистих зустрічей між претендентами з рівною кількістю очок.

Ідея "золотого" матчу для Серії А з'явилася під час сезону 2021/22, коли за титул до кінця чемпіонату боролися "Мілан" та "Інтер". Зрештою, "россонері" випередили сусідів на 2 пункти.