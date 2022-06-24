Серія А оприлюднила календар на прийдешній сезон

Новий сезон у Серії А розпочнеться 14 серпня. У стартовому турі українець Руслан Маліновський гостюватиме в Генуї, де його "Аталанта" протистоятиме "Сампдорії".

Перший статусний поєдинок запланований вже в другому турі. Та ж "Аталанта" вдома прийме чинного чемпіона "Мілан". На 5-й тур заплановане Міланське дербі. Натомість Римське дербі "Лаціо" та "Роми" та Дербі д'Італія між "Інтером" і туринським "Ювентусом" відбудуться у 13-му турі.

Після 15-го туру, базовою датою якого є 13 листопада, італійська першість піде на вимушену паузу через ЧС-2022. Відновиться чемпіонат після Мундіалю, на який збірна Італії навіть не потрапила, 4 січня.