Сергей Квит: Украинские университеты не могут конкурировать с европейскими или американскими

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УМТ - лучший вариант оценивания в условиях войны

В выезде старшеклассников за границу нет ничего страшного, но надо иметь стратегию, как вернуть их домой

Без финансовой независимости университетов реформы высшего образования не будет

Обучение без использования ИИ невозможно

Что сделал Лисовой на посту министра

Нынешние выпускники школ особенные. Ровно половину своей школьной жизни - пять с половиной лет из одиннадцати - они не учились в классическом понимании этого слова.

Коронавирус, потом полномасштабное вторжение, постоянная дистанционка, укрытия вместо кабинетов, переезды в другие области или даже страны, совмещение обучения в украинских школах и европейских - все это отложило отпечаток на уровень знаний сегодняшних выпускников.

В интервью РБК-Украина президент Киево-Могилянской академии, бывший министр образования Сергей Квит рассказал, с какими вызовами сталкивается система образования Украины.

А также оценил деятельность Оксена Лисового на посту министра образования, поразмышлял о том, как помешать оттоку молодежи из Украины, и поделился тем, как искусственный интеллект влияет на процесс обучения.

Полное интервью с Сергеем Квитом смотрите на YouTube-канале РБК-Украина, ниже в тексте - главное из нашего разговора.

Об уровне знаний у абитуриентов и УМТ

Постоянные социальные и военные вызовы не могли не повлиять на уровень знаний у вчерашних школьников, говорит Сергей Квит. За последние 10 лет уровень общей подготовки абитуриентов существенно снизился. Поэтому первокурсников часто приходится сначала подтягивать по школьной программе, а уже потом учить чему-то новому.

"Можем сказать, что есть (образовательные - ред.) потери. Например, я бы отметил как преподаватель, что люди приходят из школ менее грамотными - это буквально как люди пишут, ставят запятые. Или не понимают, чем отличается личное письмо по жанру от SMS-ки. И поэтому мы уделяем время адаптации к нашим требованиям в академии, и часто мы подтягиваем студентов", - говорит Квит.

У абитуриентов в свою очередь больше всего вопросов вызывает Национальный мультипредметный тест (НМТ). В этом году в соцсетях из-за НМТ разгорелись настоящие баталии. Выпускники и их родители жалуются, что в разные дни случаются тесты разной сложности, что многие вопросы составлены так, чтобы специально запутать. И главное - что без репетиторов сдать тесты просто невозможно, потому что школьная программа не готовит к экзаменам. Однако Сергей Квит защищает УТМ.

"Я не могу сказать, что они плохие. Они имеют проблемы, например, вес ошибки там очень высок. То есть от ошибки очень сильно падает оценка. Но это не драматическая проблема, потому что она одинакова для всех, то есть вы в равных условиях. Во время полномасштабной войны, я думаю, этот механизм работает и не надо на него жаловаться", - считает президент "Могилянки".

Так же Квит поддерживает обязательный тест по математике для всех - и для будущих художников, и для представителей чисто гуманитарных профессий.

"Киево-Могилянская академия имела собственную тестовую систему, на основе которой была введена система ВНО - внешнего независимого оценивания. Мы имели в нашем тесте 7 предметов. Для всех была математика, украинский язык, английский язык, правоведение, история Киево-Могилянской академии. И на выбор: гуманитарный блок вы выбирали или историю, или литературу, и на естественные специальности была химия, физика или биология", - рассказывает Квит.

По его словам, и при поступлении, скажем, на физику, и при поступлении на философию абитуриенты сдавали почти одни и те же предметы. В том числе и математику, что не вызывало нареканий. Это означает, что если вы поступаете на философию или на физику, то сдаете почти те же предметы. И математика была для всех, и не было никаких нареканий.

"Математика - это про структурированность мышления, математика нужна всем. Я абсолютно в этом убежден", - отмечает президент Киево-Могилянской академии.

До полномасштабного вторжения 80% выпускников поступали в вузы - и это не правильно, уверен Квит. Стране не нужно такое количество людей с высшим образованием, ведь в таком случае теряется его ценность. И университеты становятся социальным проектом, который финансирует государство, а не местом, где дают качественные знания. Чтобы изменить эту ситуацию и нужно УМТ.

"Такие нарекания носят больше политический характер, для того, чтобы отрицать этот тест, для того, чтобы зачисление в университет вернулось к ручному режиму. Я против этого. Я поддерживаю тест НМТ", - говорит Квит.

О выезде старшеклассников за границу

Еще одна проблема системы современного украинского образования - выезд старшеклассников за границу. Причем не только ребят, но и девушек.

Официальной статистики по этому поводу нет. Однако образовательный омбудсмен Надежда Лещик на днях рассказала, что по словам директоров школ и учителей, в течение года количество одиннадцатиклассников, получающих образование очно, снижается. Ведь перед окончанием школы ученики выезжают за границу - из-за вопросов безопасности и из-за слухов о возможности снижения мобилизационного возраста.

Сергей Квит подтверждает эту тенденцию, хотя добавляет, что несмотря на это в Киево-Могилянской академии количество абитуриентов наоборот ежегодно растет.

"Мы не должны переживать из-за того, на что мы не можем повлиять. Каждая война выталкивает миллионы людей за границу. Здесь вопрос в том, чтобы мы создали причину, почему они должны вернуться. Мы должны дать понять людям, которые уехали, что здесь будет настоящая самореализация, что страна меняется, что все время проводятся реформы, мы трансформируемся, мы идем от лучшего к еще лучшему", - говорит Квит.

По его словам, если у молодых людей будет это ощущение, они будут возвращаться. Главное - чтобы несмотря на все обстоятельства у молодежи была причина возвращаться в Украину.

Тем студентам, которые хотят именно учиться за рубежом, а не просто уехать из страны, Квит советует все же выбирать в иностранных вузах магистерские программы, а бакалавриат заканчивать в Украине.

"Это не хорошо, что школьники поступают сразу в западные университеты. Я бы рекомендовал выбирать лучше магистерскую программу (за рубежом - ред.), не бакалаврскую. Потому что если это бакалаврская программа, то человек отрывается от социальных реалий, и он мыслит другими категориями. И очень часто следствием может быть потеря такого человека", - говорит президент "Могилянки".

При этом Квит признает: сейчас украинские университеты не могут конкурировать с европейскими или американскими. И дело даже не в качестве образования, хотя и учебные программы у нас часто тоже хромают.

"Относительно качества образования, я бы так резко не говорил. У нас слабая система, но у нас парадоксально бывают очень сильные выпускники. И здесь разные причины, об этом можно говорить. И качество бакалаврских программ у нас очень неплохое в хороших университетах", - объясняет Квит.

Гораздо большая проблема пролегает в том, что в Украине с 2014 года так полностью и не удалось реформировать систему высшего образования. В первую очередь университеты не смогли добиться финансовой автономии. А без нее они не несут ответственность за то, что происходит в их стенах.

"Классический университет в западном мире - это место, где происходят научные исследования. Это концепция так называемого гумбольдтского университета. И вокруг научных исследований организуется образовательный процесс, чтобы люди втягивались в эти исследования. Общий объем научной работы в наших университетах несоизмеримо меньше", - говорит Квит.

Поэтому даже украинские мега-университеты вроде КНУ им. Тараса Шевченко, Киевской или Львовской политехники, или же Харьковского национального университета имени Каразина также не могут должным образом конкурировать с западными в этом аспекте, потому что их процент деятельности в науке, в создании качественно новых знаний несоизмеримо меньше, чем в западных университетах, объясняет президент "Могилянки", объясняет президент "Могилянки".

Однако сделать высшие учебные заведения центрами инноваций и научных исследований без финансовой автономии невозможно. Еще одна большая проблема украинского высшего образования - слишком большое количество университетов, куда поступают только ради "корочки", и которые вообще не несут никакой ответственности за качество знаний, которые они дают своим студентам.

И чтобы отечественные университеты действительно могли конкурировать с европейскими, доступ к которым у украинских выпускников значительно упростился, государству придется решать эти проблемы.

Об ИИ в обучении

На образование в современном мире большое влияние оказывают и технологии, в частности искусственный интеллект. И научиться им пользоваться - тоже одна из задач университетов. С другой стороны всегда находятся студенты, которые считают, что ИИ может за них написать курсовую или дипломную. Но за такое из Могилянки можно вообще вылететь ни с чем, говорит Квит.

"Вам иногда надо потратить очень много времени, чтобы найти какие-то источники. Он (ИИ, - ред.) вам может подсказать много источников моментально. И вам будет легче искать там, где вы хотите специально что-то найти. Но если вы хотите, чтобы за вас он писал работу, это ложный путь, мы против этого", - говорит Квит.

По его словам, в "Могилянке" ежегодно кому-то не выдают диплом, именно из-за плагиата или других нарушений академической добропорядочности. Поэтому искусственным интеллектом как инструментом тоже надо уметь пользоваться, отмечает президент "Могилянки".

А вот переживать из-за того, что искусственный интеллект "украдет" выбранную профессию, не стоит. Университетские годы, говорит Квит, надо тратить на себя и на свое саморазвитие. А на какой специальности вы при этом будете учиться - это не главное.

"Если вы думаете о высшем образовании, думайте о том, кем вы есть, кем вы хотите стать. Навыки - это ПТУ. Высшее образование - это не о навыках, высшее образование - это о личности. Поэтому если речь идет о высшем образовании, то надо, во-первых, выбрать правильный университет, где будут серьезно относиться к студентам и воспринимать их, как младших коллег, и где будут давать хорошее базовое образование. Как называется программа, это второстепенно", - говорит Квит.

Он вспоминает высказывание бывшего ректора Гарварда - о том, что "мы сейчас готовим людей не к первой профессии, а к восьмой профессии". Это означает, что надо "научить учиться".

"Вы будете учиться всю жизнь в современном мире, потому что все очень быстро меняется, потому что искусственный интеллект, потому что новые технологии. Поэтому не надо думать о названии профессии, надо думать, кем вы хотите быть как личность. И дальше вы найдете свой путь", - говорит президент "Могилянки".

Об Оксене Лесном

На прошлой неделе в Украине происходила перезагрузка правительства. Несмотря на некоторые прогнозы, министр образования и науки Оксен Лисовой смог сохранить свое кресло.

"Я оцениваю деятельность Оксена Лисового более позитивно. Во-первых, важно, что нас никто не дергает сейчас, мы очень за это благодарны. То есть, когда к нам меньше вмешиваются, то нам больше и не надо, честно говоря. Лисовой в высшем образовании был новый человек. С какой-то точки зрения это было очень положительно, потому что нет старых каких-то просчетов, связей и так далее. То есть пришел новый человек", - комментирует Квит.

По словам президента Киево-Могилянской академии, при Лисовом в высшем образовании происходили изменения, в частности попытки найти новые модели финансирования. "При отсутствии финансовой автономии, например, эта идея о государственных грантах, она очень плодотворна. Для нас как для университета она оказалась полезной. Поэтому я бы в целом давал положительные оценки", - резюмирует Квит.