"Сергей Котов" входит в четверку самых современных кораблей РФ. Лишь один из них невредим
Проект российского корабля "Сергей Котов" является одним из самых современных. Таких суден, включая это, спущено на воду всего четыре, но только один корабль пока остается целым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
"В РФ этот проект корабля есть один из самых современных. В настоящее время спущены на воду четыре таких корабля - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.
Пока, как отмечают в ВМС, из них не был поврежден только "Дмитрий Рогачев".
"Еще один корабль этого проекта "Павел Державин" на ремонте после атаки украинскими морскими дронами в октябре 2023 года", - пишет SPRAVDI.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности добавляют, что "Сергей Котов" был новейшим из пораженных кораблей врага, его включили в состав флота только летом 2022 года.
Носитель "Калибров"
Патрульные корабли проекта 22160, к которым принадлежал "Сергей Котов", как и он сам, являются носителями крылатых ракет "Калибр".
"Ими Россия систематически терроризирует мирные города Украины", - говорится в сообщении SPRAVDI.
Атака на корабль РФ "Сергей Котов"
В ночь с 4 на 5 марта 2024 спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Атака происходила недалеко от Керченского пролива.
Это была уже вторая попытка Сил обороны Украины уничтожить этот корабль. После первой корабль оккупанты смогли отремонтировать и снова поставить на воду. Известно также, что украинским военным удалось помешать планам оккупантов разместить на борту корабля зенитно-ракетные комплексы. Интересно, что вместе с затопленным крейсером "Москва", "Сергей Котов" участвовал в нападении на остров Змеиный.
Ранее РБК-Украина собрало все, что известно о корабле РФ "Сергей Котов".
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