Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром

В эти выходные главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его войска якобы полностью захватили Бахмут. Он также сказал, что с 25 мая выводит своих наемников на отдых после "224 дней" тяжелых сражений, которые они вели за этот город.

Некоторые иностранные журналисты, неправильно поняв слова Владимира Зеленского, тоже сообщили, что он якобы признал потерю Бахмута. Вскоре и он, и представители военного командования это опровергли.

О том, что сейчас происходит внутри и вокруг Бахмута, и чем объясняются заявления Пригожина – в интервью РБК-Украина рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

– На выходных в информационном поле была путаница по поводу заявлений о Бахмуте. Пригожин сказал, что они якобы заняли последнюю многоэтажку на юго-западе города. Что вообще сейчас там происходит? И контролируем ли мы сейчас какую-нибудь территорию в самом городе?

– Да, мы удерживаем ряд зданий. И у нас есть еще там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города. В воскресенье Силы специальных операций и пограничники публиковали видео с самого Бахмута.

Мотивы заявления Пригожина не сложно понять, если посмотреть наши предварительные анализы. Мы говорили, что у "вагнеровцев" очень большие потери и заканчивается личный состав, в отличие от боеприпасов. У них нет снарядного голода – у них серьезные проблемы с людьми. Пополнять неоткуда, потери огромные.

Следовательно, чтобы, наверное, сохранить остатки своего личного состава и репутации, ему ничего не остается, кроме как придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам же критикует и говорит, что она ни на что не способна. Вот такая страна сюрреализма.

Самое интересное, что потом его поздравил Путин. То есть он, по сути, поздравляет главаря террористической группировки, которая вне всех законов Российской федерации. Это просто признак полной деградации этого государства. И тем самым он подчеркивает, что только "вагнеровцы" за последние много месяцев оказались боеспособными. Фактически, кроме них во время этого большого фейкового наступления никто из российских войск нормально не воевал.

– Можете ли вы оценить в процентном соотношении – сколько территории города мы контролируем? Это один, два процента, пять?

– Подробно сказать не могу. Это небольшой плацдарм, который мы держим для недопущения полного взятия россиянами города. И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все, что необходимо для обороны.

– Это район "Самолета"?

– Да, это район "Самолета".

– Правильно ли я понимаю, что в самом городе воюют "вагнеровцы", а российская регулярная армия находится в районе Бахмута – на флангах?

– В основном на флангах. Когда они начали сыпаться, туда подтягивали и 72-ю бригаду вооруженных сил РФ, и десантные подразделения. Но и в самом городе тоже находятся другие подразделения. Они там понесли большие потери и потому нужно было доукомплектовываться за счет других подразделений.

– Какая сейчас ситуация на флангах? Было заявление, что мы там продвигаемся.

– Да.

– Какие преимущества дают нам позиции, которые мы уже сейчас заняли?

– Мы, в отличие от них, не придумываем какие-либо легенды, что это большое наступление и так далее. Это происходит в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении. Почему она успешна? Потому что мы добились главных целей. Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. И кроме того, мы нанесли им колоссальные потери.

Украинская армия нанесла колоссальные потери российским группировкам на Бахмутском направлении (фото: GettyImages)

Генерал Сырский придерживается принципа активной обороны. У нас там нет преимущества ни в численности личного состава, ни в технике. Но где есть возможность, где благодаря своей собранности, правильному тактическому построению, использованию комбинированного западного и советского оружия мы проводим контратаки и двигаемся. В течение недели нам удалось продвигаться от 150 до 2 километров в сутки. За последние сутки (разговор был 22 мая, - ред.) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить поражение по группировке врага в Бахмуте.

– В последние дни были с нашей стороны заявления, что украинские войска взяли Бахмут в полуокружение, что мы приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Можете объяснить, что имеется в виду, потому что по крайней мере на тех картах, которые есть в открытом доступе, этого не видно?

– На самом деле, это сказано немного с элементом проекции. Более точно сказать, как говорил командующий, генерал Сырский, что мы именно приближаемся к тактическому окружению этого населенного пункта. Ведь у него есть более подробная оценка, он знает силы врага, его слабые места.

Тактика врага очень экстенсивна, он заваливает нас тактическими группами. Для них это приводит к очень большим потерям. К тому же город они фактически разрушили. Он им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны. Если они будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, им будет негде от него спрятаться и у них не будет возможности подтягивать резервы. Поэтому если сохранится такая же тактическая обстановка, которая есть в районе Бахмута сейчас – это фактически приведет к тому, о чем сказал командующий.

– Это при дальнейшем продвижении на флангах, правильно понимаю?

– Да. Плюс, у нас всегда могут быть для них тактические неожиданности.

– Встречала противоположную информацию на уровне соцсетей по трем участкам. Это Клещиевка, район Берховского водохранилища и Сакко и Ванцетти. Под чьим контролем сейчас эти локации?

– Одно из направлений, где мы двигаемся успешно – это как раз в направлении Клещиевки. Мы ее еще не заняли, но двигаемся в ее направлении. В районе Берховского водохранилища тоже есть продвижение.

– Мы уже несколько месяцев слышим разговоры о большой наступательной операции, которую готовит украинская армия. Эти контратаки в районе Бахмута являются каким-то ее элементом, частью, началом и тому подобное?

– Можно сказать, что это элемент в большом стратегическом замысле. Одна из наших главных задач – это изматывание и обескровление противника, максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники. Потому что наступательное сражение самое тяжелое в плане потерь. И когда наши заготовленные резервы, которые сейчас учатся за границей, в Украине, придут и им придется вести мощные наступательные бои, чтобы выбросить врага, то одно дело, когда тебя встречает противник, полностью вооружен, морально готов. И другое дело – когда он разбит и деморализован.

Главный подвиг наших героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян, и в общем-то вымотали всю вражескую группировку очень большой ценой. Наши потери на порядки меньше, чем у них, но они и на порядок ценнее для нас, чем для них. Как раз это заявление Пригожина, что с 25 мая он выводит войска – это доказательство поражения и латентной капитуляции.

– Как вы считаете, Пригожин действительно выведет "вагнеровцев" с 25 мая и есть ли у России кого на их место послать? Потому что когда в предыдущий раз они говорили о том, что на их место придут подразделения "Ахмат" – ну такая себе замена.

– "Вагнеровцы" однозначно мощнее "Ахмата". Не потому, что они большие воины, хотя там и были более подготовленые подразделения. А потому, что они достигали результата кровавой дисциплиной и насилием. А у чеченцев какая может быть мотивация? Их Россия и без того разорвала. Она им принесла столько потерь, чтобы за нее еще ложить жизнь? К тому же они, как правило, выполняли роли "полицаев" на оккупированных территориях. Потому эта тема быстро умерла, и сейчас я считаю такую замену маловероятной.

Но вы правильно задали вопрос. Я думаю, что Пригожин невероятно хочет оттуда уйти. Он желает сохранить остатки личного состава и репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром. Пригожин – не военный, он просто авантюристический бизнесмен. Но он видел, что генерал Сырский устроил на Харьковщине, когда регулярная армия просто убегала, куда видит. И он осознает, что командующий может организовать дальше для "вагнеровцев". Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно (скорее – рано) его просто разобьют вдребезги. Поэтому, на мой взгляд, этим страхом и пониманием своих перспектив и продиктовано его заявление.

– Поправьте меня, если я неправильно поняла. Пригожин увидел движение наших войск на флангах и, будучи не полным дураком, он понял, чем это грозит любой российской группировке, которая будет дальше в Бахмуте – ее окружат, вытеснят или уничтожат. Поэтому он счел, что лучше сейчас на этой "победной ноте" сказать "дальше вы сами".

– Он не большой военачальник, но в целом не глупый человек. И его советники среди силовиков ежедневно отчитываются о потерях и дают какие-то разведданные. Он правильно составил два фактора. Например, за прошедшие сутки у них 120 убитых и 144 раненых, то есть рота убитых и рота раненых – это очень много. Поэтому он понимает, что время идет и остатки его главного капитала – ЧВК, благодаря которой он хотел обрести какую-то политическую субъектность – исчерпываются. Все его "фриковские" заявления в последние месяцы – это как раз результат его понимания, что "Вагнер" заканчивается.

Украинские подразделения проводят контратаки на правом и левом флангах Бахмута (фото: GettyImages)

У нас с ним около полутора месяцев назад состоялась заочная дискуссия. Я сказал, если сохранится тенденция таких потерь и ему не восстановят возможность вербовки в тюрьмах – то Бахмут станет последним рубежом Вагнера. После этого он снял на окраинах Бахмута у их танка Т-34 видео, в котором назвал меня "генерал Череватый" и сказал, что я все говорю не так.

А буквально через месяц он сам начал кричать об их потерях и о том, что им не дают снарядов, хотя это была ложь. Тогда он говорил, что с 10 мая выведет свои войска. То есть он искал любой повод, чтобы покинуть позиции. И теперь им был придуман такой благородный повод: "мы победили и идем на высокой ноте, а вы дальше продолжайте наше дело".

– Он хочет сохранить личный состав, чтобы участвовать в более выгодных операциях за пределами Украины?

– Часть его дохода – это как раз операции в странах, где есть локальные конфликты и где есть возможности зарабатывать на нефти, газе, алмазах. Но у него есть и более важная цель. Многие аналитики говорят, что Россия приближается к большой смуте. И каждый солидный человек там стремится создать свою ЧВК. У него она уже есть и у него она пока самая мощная, даже несмотря на нанесенные им потери. Если ему удастся сейчас сбежать из Бахмута, то у него будут самые сильные боевики. Сейчас их можно приравнять к среднестатистической армии стран Центральной или Восточной Европы. Потому ему хочется сохранить один из самых мощных активов, который поможет ему отстоять свой бизнес, жизнь и будущее.

– Как вы считаете, дадут ли Пригожину все-таки вывести войска из Бахмута с 25 мая?

– Думаю, будут прилагаться все усилия (со стороны российского руководства, – ред.), чтобы он это не смог сделать. Мой прогноз таков.

– Сколько российских войск воюет в районе Бахмута и какие у них потери?

– В районе Бахмута воюет более 40 тысяч российских войск, у них около 250 танков, до 300 артиллерийских пушек и до 150 РСЗО. Что касается потерь, вчера Джо Байден сказал о примерно 100 тысячах ранеными и убитыми. Перед этим контрадмирал Джон Кирби также говорил о 100 тысячах, из которых, по его словам, 20 тысяч точно летальные жертвы. Наш министр обороны Алексей Резников называл потери в 70 тысяч, но, возможно, он говорил о меньшем участке. Все эти цифры абсолютно релевантны, учитывая их ежедневные потери.

– Ежедневные потери, насколько я понимаю – это более 100 убитых и столько же – раненых?

– Да. Цифра за последние сутки – 120 убитых и 144 раненых – это как раз среднестатистический показатель. Это речь о Бахмуте и окрестностях.