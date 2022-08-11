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Серена Вільямс зачохлила ракетку в другому раунді турніру в Торонто

Фото: Обійми Серени Вільямс і Белінди Бенчіч (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Не змогла пробитися в третій раунд турніру WTA в канадському Торонто американка Серена Вільямс. Вона поступилася швейцарці Белінді Бенчіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA, Торонто, хард

Бенчіч – Серена Вільямс – 2:0 (6:2, 6:4)

Досвідчена американська тенісистка розпочала важко. Уже перший гейм на власній подачі Вільямс-молодша ледь не віддала 12-й сіяній на турнірі. Та згодом Бенчіч таки оформила брейк.

Влаштувати камбек Серена Вільямс могла за рахунку 2:5. Американка відіграла три сет-пойнти та була близька до брейку. Проте, дотиснути суперницю не змогла та поступилася у першій партії.

У другому сеті тенісистки йшли рівно, беручи власні подачі. Злам трапився за рахунку 3:3. Бенчіч оформила брейк, вирвалася вперед і вже свого не віддала (6:4).

Для Вільямс цей поєдинок став останнім у кар'єрі в Торонто, де вона тричі тріумфувала (2001, 2011, 2013 рр.). Раніше американка анонсувала остаточний відхід із великого тенісу після цьогорічного Відкритого чемпіонату США.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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