В Средиземном море произошло землетрясение

Сегодня ночью, 18 мая, землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в возле острова Крит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Директората по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

"Землетрясение произошло в 22.55 по центральноевропейскому времени, эпицентр землетрясения располагался на глубине 7,59 километра", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 мая в префектуре Ишикава в Японии, которая пострадала от мощного землетрясения в начале месяца, снова были зафиксированы сильные подземные толчки.

Так, напомним, что 6 мая в центральной части Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также ряд зданий обрушились.

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