Середняк УПЛ подписал сборника из Европы
Ковалевский "Колос" объявил о переходе защитника сборной Косово Илира Красничи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
24-летний центрбек стал очередным новичком "хлеборобов". В чемпионат Украины он перебрался из косовской Суперлиги.
Красничи подписал с "Колосом" контракт на 2 года. В составе новой команды защитник будет выступать под 16-м номером. Трансфер косовара стоил ориентировочно 300 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Красничи успел сыграть 8 поединков во всех турнирах за "Ллапи". Кроме того, центрбек провел 8 матчей в составе сборной Косово. Ранее он выступал за косовские клубы "Фуше Косово" и "Кастриот".
"Колос" в сезоне 2024/25
"Хлеборобы" стартовали в Премьер-лиге с двух ничьих - киевской "Оболонью" (2:2) и петровским "Ингульцем". Далее кузнецы потерпели три поражения подряд.
"Колос" минимально проиграл одесскому "Черноморцу" и ровненскому "Вереску". В рамках 5-го тура команда Александр Поздеева уступила "Александрии" (1:2). Лучший бомбардир команды – Андрей Цуриков (2 мяча).
Кроме того, "хлеборобы" вылетели из Кубка Украины. Ковалевцы в серии пенальти уступили "Оболони" в 1/16 финала.
К слову, ранее "Шахтер" во Львове разгромил "Карпаты" с хет-триком Бондаренко.
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