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Середняк Формулы-1 протестировал новый болид на трассе: видео

Фото: "Астон Мартин" не внес радикальных изменений в дизайн (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Королевских автогонок "Астон Мартин" показала машину на сезон-2024 в боевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

 

Британская конюшня продемонстрировала болид AMR24. Канадский пилот Лэнс Стролл сел за руль нового "Астон Мартина" на легендарном автодроме "Сильверстоун".

"Фактически каждая зона болида была доработана и улучшена. Мы отталкивались от своих сильных сторон и учли уроки предыдущей кампании. Сезон-2023 – лучший, и наша цель в этом году – регулярно зарабатывать очки, подиумы и побороться за первую победу в зеленом", – заявил руководитель команды Майк Крак.

Дизайн болидов "Астон Мартина" претерпел минимальные изменения по сравнению с прошлогодним вариантом. Главный цвет – зеленый. Переднее крыло выполнено в черном цвете. Названия спонсоров будут белыми. Контуры машины подчеркивают желтые полосы.

Прошлый сезон "Астон Мартин" завершил на 5-й строчке в Кубке конструкторов. Британская конюшня набрала 280 очков. Львиную долю зачетных пунктов команде принес ветеран Фернандо Алонсо (206). Он также восемь раз взошел на подиум.

 

 

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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