Середняк Формулы-1 обманом заставил скандального пилота пропустить напарника: известны детали

Британско-французская команда спровоцировала внутренний инцидент на финише канадского этапа F1. В конце гонки руководство конюшни решило поменять пилотов местами.

Инженер Окона попросил француза пропустить соотечественника Гасли, чтобы тот смог атаковать идущего впереди гонщика РБ Риккардо. Окон неохотно согласился на обмен с условием возвращения позиции при неудаче маневра партнера. Гасли так и не прошел австралийца, но конюшня не согласовала обратный обмен.

Окон стартовал последним на Гран-при Канады и мог финишировать на 9-й позиции. Однако из-за решения "Альпин" вынужден был удовлетвориться десятым местом. В разговоре с прессой Окон подтвердил, что ожидал возвращения позиции. Впоследствии в сеть выложили полные радиопереговоры французского пилота с инженером.

Фрагмент переговоров Эстебана Окона с командой:

Инженер: Эстебан, машины не будут меняться позициями. Атакуй до финиша, пожалуйста.

Окон: Ага. прекрасно. Спасибо замечательно. Спасибо.

Инженер: ОК, радио все еще работает.

Окон: Да, приятель. Да-да, вы молодцы. ОК. Ага, окей. Без комментариев. Очень классно. Очень классно. ОК, приятель.

Инженер: Ладно, слушай. Мы все равно приехали десятыми. Мы все равно заработали очко, ладно? Впереди еще длинный путь. Знаю, знаю, знаю, знаю, что это огорчает.

Окон: Я сделал то, что должен был, это самое важное. Но вы, ребята, не сделали того, что должны были. Вот так.

Ранее "Альпин" объявила о завершении сотрудничества с Оконом после сезона-2024. Этот соревновательный год – шестой для француза, часто попадающего в мелкие и серьезные инциденты, за рулем команды. Ранее он защищал цвета "Манора" и "Форс Индии".