Середняк баскетбольной Суперлиги получил курьезный штраф: детали решения

Федерация баскетбола Украины наказала львовскую "Политехнику-Галичину" за нарушение температурного режима во время бабла мужской Суперлиги в городе Льва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Львовяне подверглись штрафу за нарушение правил проведения чемпионата Украины. Во время бабла Суперлиги 18-20 декабря во Львове температура в одной из раздевалок и игровом зале спортивной арены была ниже минимума (16 градусов).

"Санкция за подобное нарушение предусматривает обязательство уплатить штраф в размере 26 тысяч гривен за каждый матч. Таким образом, БК "Политехника-Галичина" оштрафован на 39 тысяч гривен за нарушение во время прошедшего во Львове бабла", – говорится в решении ФБУ.

Иногда температура воздуха на домашней арене галичан составляла всего 12 градусов. Теперь функционеры дополнительно рассмотрят целесообразность проведения новых баблов во Львове в течение сезона 2022/23.

"Политехника-Галичина" вернулась в Суперлигу уже после старта соревнований. В настоящее время львовяне сыграли 10 матчей чемпионата Украины (4 победы, 6 поражений) и находятся на 6-й строчке в турнирной таблице. Идущая пятой "Говерла" (% побед – 0.417), сыграла на два поединка больше.