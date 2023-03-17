Середняк АПЛ уволил чемпионат мира-1998 с должности главного тренера

46-летний специалист потерял работу на фоне 11-матчевой серии без побед в чемпионате Англии. В последний раз "орлы" побеждали в Премьер-лиге еще в прошлом году, когда 31 декабря обыграли "Борнмут" на выезде (2:0).

В течение почти трех месяцев "Пэлас" с Виейра во главе набрал всего 5 очков в АПЛ, а также вылетел из Кубка Англии. Впрочем, запас периода перед Рождеством долгое время позволял лондонцам чувствовать себя в относительной безопасности. В данный моент "орлы" идут на 12-й строчке, но преимущество над зоной вылета составляет всего 4 пункта.

Виейра начал работать с "Кристал Пэлас" перед сезоном 2021/22. Дебютная кампания под руководством француза завершилась 12-м местом в Премьер-лиге и полуфиналом Кубка Англии. В общей сложности Виейра провел во главе "Пэлас" 74 матча, в которых "орлы" одержали 22 победы и 25 поединков свели вничью.

Кто такой Патрик Виейра

Уроженец Дакара, на профессиональном уровне дебютировал за "Канн" в сезоне 1993/94. За время игровой карьеры выиграл 4 Скудетто и трижды торжествовал в чемпионате Англии.

После сезона 1995/96 в составе "Милана" перебрался в лондонский "Арсенал". Провел в рядах "канониров" 9 лет и завоевал 3 чемпионских титула. Позже защищал цвета "Ювентуса", миланского "Интера" и "Манчестер Сити". В составе сборной Франции выиграл ЧМ-1998 и Евро-2000.

Виейра-тренер начал карьеру в "Нью-Йорк Сити". Работал там в 2016-2018 гг., а следующие два года провел во главе "Ниццы".