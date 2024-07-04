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Середняк АПЛ потроллил топ-инсайдера перехваченным трансфером: веселое видео

Фото: Педро Лима на "Молинью" (x.com/Wolves)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Вулверхэмптон" подготовил забавную презентацию новичка команды Педро Лимы, пошутив над главным инсайдером планеты Фабрицио Романо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

"Волки" креативно представили бразильца. При создании видео пресс-служба мидлендцев опиралась на инсайд итальянского журналиста о "согласованном" трансфере защитника в лондонский "Челси".

В роли агента в ролике оказался нападающий "Вулвз" Матеус Кунья. Ему поступило SMS от другого бразильца команды – Жуана Гомеса, интересующегося трансфером Лимы. Дальше Кунья заходит в X (бывший Twitter – ред.), смеется над инсайдом Романо и выключает уведомления от итальянца. Затем в кабинет заходит новичок и ставит подпись под контрактом.

Лима переехал на Альбион из родного "Спорт Ресифи". Коллектив из штата Пернамбуку получил за своего воспитанника ориентировочно 10 млн евро. На родине 18-летний защитник получил прозвище "новый Кафу".

Сезон 2023/24 "Вулверхэмптон" завершил на 14-й строчке Премьер-лиги. "Волки" под руководством Гари О'Нила набрали 46 очков. Новый сезон "Вулвз" начнет выездным поединком против лондонского "Арсенала" 17 августа.

 

 

К слову, ранее подвели итоги выступлений Зинченко и других украинцев в европейских чемпионатах.

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