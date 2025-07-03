Средняя зарплата украинцев вырастет до 40 тысяч гривен: в Кабмине назвали сроки

Зарплата в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Долларовая зарплата за год зарплата выросла на 12,1% (на 58 долларов) до 535 долларов. Она выше довоенного уровня: в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Правительство ожидает, что в 2025 году зарплата составит 24 389 гривен. Средний курс составит 43,3 грн/доллар. Таким образом, средняя зарплата составит 563 доллара.

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