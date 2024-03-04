Средняя зарплата украинцев выросла до 19 тысяч гривен: где платят больше всего

Государственная служба статистики обнародовала официальные данные по номинальной зарплате украинцев. Средняя зарплата в ІV квартале 2023 года составила 19 231 гривен, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат .

Самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 23,3% до 41 326 гривен в месяц.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 37 477 гривен. Зарплаты выросли на 24,0%.

Далее следует "Государственное управление и оборона", где зарплаты выросли на 12,2% до 28 516 гривен.

В сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплаты выросли на 13,8% до 25 860 гривен.

Меньше всего платят в сфере образования - 13 500 гривен (рост на 0,5%).

Зарплата украинцев

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составила 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократилась на 11,9%.

Правительство прогнозировало, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.