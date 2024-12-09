Средняя зарплата украинцев достигла 530 долларов: как она менялась за 30 лет

По данным статистического ведомства, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в третьем квартале 2024 года на 22,3% до 21 946 гривен.

В гривнах это выше на 56,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14 014 гривен).

Зарплата также выше и в долларовом эквиваленте - 532 долларов. В 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Прогнозы по росту зарплат

Как отмечают в НБУ, конкуренция за работников заставляет работодателей повышать зарплату. Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат

В центробанке ожидают, что реальная зарплата (с учетом инфляции) довоенный уровень в конце текущего года.

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 21,0% (предыдущий прогноз - 16,1%), реальной - на 14,0% (9,7%).

В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 16,0%, реальная - на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,9%, реальная - на 2,9%.