Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов и пока ниже довоенного уровня

С учетом официального курса НБУ зарплаты украинцев за 2023 год выросли на 18 долларов до 477 долларов.

Госстат пока не публикует данных по изменению реальной зарплаты за 2023 год, однако известно, что среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

Прогнозы Кабмина

Осенью правительство Украины прогнозировало, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году - 619 долларов.