Средняя зарплата в Украине за 2022 год упала на 55 долларов

Среднемесячная зарплата украинцев в 2022 году составила 14 847 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 5,9% выше, чем в 2021 году (14 014 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат ).

Между тем, с учетом официального курса НБУ зарплаты украинцев за 2022 год упали на 55 долларов до 459 долларов. Поскольку реальный курс доллара был выше, то изменение может быть более существенным.

Госстат пока не публикует данных по изменению реальной зарплаты за 2022 год, однако известно, что среднегодовая инфляция составила 20,2%. Таким образом, реальные зарплаты за год сократились примерно на 14%.