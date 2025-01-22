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Средняя зарплата чиновников подскочила до 80 тысяч гривен: где платят больше всего

Фото: Зарплата чиновников выросла до 80 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысяч гривен. По сравнению с январем (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась более чем в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Однако декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысяч чиновников составила 54,4 тысяч гривен.

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату в 134,5 тысячи гривен. В министерстве работает 380 человек.

В Министерстве иностранных дел получают 125,0 тысяч гривен (140 человек).

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте - 122,3 тысяч гривен (35 человек).

Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете - 118,2 тысяч гривен (268 человек).

Рейтинг зарплат руководства

Среди руководства самые высокие зарплаты в декабре были в таких ведомствах:

  • Государственная служба экспортного контроля Украины - 370,5 тысяч гривен,
  • Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг - 366,8 тысяч гривен,
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции - 355,8 тысяч гривен,
  • Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию - 345,4 тысяч гривен,
  • Государственная служба качества образования Украины - 317,9 тысяч гривен,

Как сообщало, РБК-Украина, Кабинет министров решил сократить предельную численность работников в шести ведомствах. Всего будет сокращено 90 должностей.

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