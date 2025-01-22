Средняя зарплата чиновников подскочила до 80 тысяч гривен: где платят больше всего

Однако декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысяч чиновников составила 54,4 тысяч гривен.

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату в 134,5 тысячи гривен. В министерстве работает 380 человек.

В Министерстве иностранных дел получают 125,0 тысяч гривен (140 человек).

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте - 122,3 тысяч гривен (35 человек).

Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете - 118,2 тысяч гривен (268 человек).

Рейтинг зарплат руководства

Среди руководства самые высокие зарплаты в декабре были в таких ведомствах: