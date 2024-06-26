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Средняя зарплата чиновников превысила 50 тысяч гривен: где платят больше всего

Фото: чиновники получают в 2,5 раза большую зарплату, чем в целом по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, средняя начисленная зарплата в мае достигла 50,9 тысяч гривен, что на 32% больше, чем в январе 2024 года (38,6 тысяч гривен).

В структуру заработной платы уже входят денежные пособия к отпускам и материальная помощь.

Самые высокие зарплаты

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен.

На втором месте Антимонопольный комитет - 88,3 тысяч гривен

В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.

Напомним, с начала года в Украине действует новая система оплаты труда на основе грейдовой системы классификации должностей. Эта система направлена на повышение, предсказуемость и прозрачность заработной платы работников государственных органов.

 

По данным Госстата, среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году выросла на 17,5% до 17 442 гривен. В первом квартале 2024 года средняя зарплата составила 18 903 гривен.

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Зарплата в УкраинеМинистерство финансов Украины