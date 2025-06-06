Среди украинцев выросла готовность к длительной войне

КМИС регулярно задает вопрос "сколько еще времени вы готовы терпеть войну". От начала вторжения до мая 2024 года ситуация практически не менялись: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-5% говорили об 1 годе).

Между маем и октябрем 2024 года социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 63%. Показатель и дальше снижался и достиг 54% в марте 2025 года.

В то же время между мартом и маем - началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) - 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, полномасштабное вторжение держится уже более трех лет. Интенсивность и непосредственных боевых действий, и воздушного террора не только не снижается, а и становится сильнее. При этом с начала 2025 года заявления и действия новой администрации США вызывают удивление и часто неодобрение значительной части украинцев.

"Некоторые могли ожидать, что под давлением этих обстоятельств устойчивость украинцев может пошатнуться. Однако мы видим, что украинцы продолжают демонстрировать чрезвычайную стойкость и сохраняют волю к продолжению сопротивления. Наши союзники и враги должны осознавать, что хотя украинцы и хотят мира, но украинцы не пойдут на капитуляцию", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.