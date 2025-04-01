Среди украинцев вырос оптимизм поддержки Европы в войне с Россией

По данным опроса, в марте 2025 года 31% украинцев считают, что Запад устает от Украины, его поддержка слабеет, он хочет надавить, чтобы Украина пошла на постуки России.

В то же время 62% заявили, что Запад продолжает по мере возможностей продолжает по мере возможностей серьезно помогать Украине и хочет, чтобы война завершилась на приемлемых для Украины условиях.

"Текущие настроения хуже, чем были в 2022 году (то есть вера в Запад снизилась), однако динамика была нелинейной и за последний год мы, наоборот, видим улучшение ситуации", - отмечают социологи.

США и Европа

В случае Европы 64% считают ее союзником Украины, который хочет мира на приемлемых условиях, а не считают так - 28%.

В случае же США по последним данным 67% считают, что они устали от Украины и давят ради уступок. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира - 24%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.