Среди лучших университетов мира - 11 вузов Украины. Кто попал в рейтинг

Лучшие вузы Украины по версии QS World University Rankings

Согласно QS World University Rankings, лучшими вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - позиция 701-710

- позиция 701-710 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - позиция 741-750

- позиция 741-750 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - позиция 801-850

- позиция 801-850 Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 1001-1200

- позиция 1001-1200 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - позиция 1001-1200

- позиция 1001-1200 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - позиция 1001-1200

- позиция 1001-1200 Сумской государственный университет - позиция 1001-1200

- позиция 1001-1200 Львовский национальный университет имени Ивана Франко - позиция 1201-1400

- позиция 1201-1400 Харьковский национальный университет радиоэлектроники - позиция 1201-1400

- позиция 1201-1400 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - позиция 1201-1400

- позиция 1201-1400 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - позиция 1401+

Украинские вузы в QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)

Что стоит знать о QS World University Rankings

QS World University Rankings - список лучших университетов мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.

Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) и считается одним из наиболее влиятельных глобальных ренкингов университетов.

В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:

репутация в академической среде

цитируемость научных публикаций представителей университета

соотношение количества преподавателей и студентов

результаты трудоустройства

отношение работодателей к выпускникам

репутация выпускников среди работодателей

связи с международной научной сетью

относительная численность иностранных преподавателей и студентов

постоянство - социальное и экологическое влияние и т.п.

Стоит отметить, что ренкинг отличается от рейтинга отсутствием четкой фиксированной позиции того или иного образовательного учреждения - оно может изменяться в зависимости от оценки разных критериев.