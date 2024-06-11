Среди лучших университетов мира - 11 вузов Украины. Кто попал в рейтинг

Согласно обновленному QS World University Rankings, в списке лучших университетов мира остаются 11 заведений высшего образования (ЗВО) из Украины.
РБК-Украина со ссылкой на рэнкинг рассказывает, какие именно учебные заведения были признаны лучшими.
Согласно QS World University Rankings, лучшими вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:
Украинские вузы в QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)
QS World University Rankings - список лучших университетов мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.
Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) и считается одним из наиболее влиятельных глобальных ренкингов университетов.
В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:
Стоит отметить, что ренкинг отличается от рейтинга отсутствием четкой фиксированной позиции того или иного образовательного учреждения - оно может изменяться в зависимости от оценки разных критериев.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев будут принимать на бакалавриат, магистратуру и докторантуру по-новому и объясняли, что именно изменится.
Читайте также, как украинцы реагируют на рекомендации МОН вузам, колледжам и училищам насчет обучения с августа и по субботам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.