Среди кандидатов есть украинец. Кто претендует на кресло Папы Римского

Главное:

По каким правилам выбирают Папу Римского?

Что известно об основных кандидатах?

Кто такой Николай Бычок - единственный украинец на конклаве?

Может ли украинский епископ стать следующим Папой?

Конклав. Как выбирают Папу Римского

В эту субботу, 26 апреля, состоятся похороны Папы Римского Франциска, который возглавлял Святой престол в течение последних 12 лет. А уже в начале мая начнется процедура избрания нового понтифика, известная под названием конклав.

Кем станет следующий Папа, должны определить кардиналы (представители высокого духовенства Католической церкви, советники понтифика).

Они соберутся в Сикстинской капелле на закрытое голосование на 15-20 день после смерти Франциска. Точная дата еще не объявлена.

В тайном голосовании могут участвовать кардиналы до 80 лет, их сейчас 138. Имя кандидата пишут на бюллетени и кладут его в чашу.

Для выбора Папы требуется две трети голосов. После каждого раунда голосования бюллетени сжигаются. Если над капеллой поднимается черный дым, это свидетельствует, что большинства голосов нет, если белый - имя понтифика определено. За сутки может пройти до 4 раундов голосования.

Основные кандидаты и их рейтинги

Согласно правилам Католической церкви, Папой Римским может быть избран любой крещенный и холостой католик.

Однако фактически последние 700 лет все главы Святого Престола были кардиналами. То есть кардиналы, участвующие в голосовании, могут быть одновременно и претендентами на должность Папы.

Потенциальных кандидатов называют papabili. Накануне конклава СМИ и эксперты публикуют много предположений, прогнозов и составляют списки papabili.

Букмекерские конторы даже принимают ставки на кандидатов. К примеру, на ресурсе Polymarket, рейтинг возглавляет итальянский кардинал и государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин с 27%, в тройке лидеров также Луис Антонио Тагле и Матео Зуппи.

Скриншот polymarket.com

Кандидаты в Папы, о которых чаще всего упоминают медиа:

Пьетро Паролин, 70 лет, Италия

Последние 11 лет являются государственным секретарем Ватикана. Обладает политически умеренными взглядами и считается последователем идей Франциска. Его называют "превосходным дипломатом Ватикана".

Паролин ранее служил в дипломатическом крыле Святого Престола в Нунциатуре Нигерии и Мексики. Он известен тем, что был посредником в соглашении с Китаем (в 2018 году Ватикан и КНР подписали соглашение о назначении епископов).

Паролин посещал Украину в 2024 году и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали обмен военнопленными и возвращение тел погибших украинских защитников.

Фото: Владимир Зеленский и Пьетро Паролин (president.gov.ua)

Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины

В случае избрания может стать первым Папой из Азии. Тагле считается политически левым и критикует отношение церкви к ЛГБТ-лицам, разведенным и повторно состоящим в браке католиков. Он высказывался, что жесткая позиция Церкви в отношении геев, разведенных и одиноких матерей повредила ее цели евангелизации.

В то же время, он выступает против абортов, сравнивая их с внесудебными расправами над подозреваемыми в наркоторговле на Филиппинах.

Был одним из кандидатов на должность Папы еще в 2013 году, но, как пишут СМИ, на тот момент был слишком "юным" для понтифика.

Маттео Зуппи, 69 лет, Италия

Маттео Зуппи является президентом Итальянской епископской конференции. Раньше был архиепископом Болоньи. Зуппи называют "инсайдером Папы Франциска" и кардиналом с прогрессивными взглядами. Он ездит на велосипеде, либерально настроен к однополым отношениям, высказывается за права заключенных и против смертной казни.

В 1992 году команда, в составе которой был Зуппи, выступала посредником на переговорах, после которых завершилась гражданская война в Мозамбике и подписали мирный договор.

В 2023 году Франциск поручил Зуппи возглавить "миротворческую миссию в Украине". Кардинал встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 июня, именно в тот день, когда РФ подорвала Каховскую ГЭС.

Фото: Маттео Зуппи в Украине на встрече с президентом (president.gov.ua)

В прошлом году римский кардинал ездил в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы "оценить усилия по содействию воссоединению украинских детей с их семьями и обмену пленными с целью достижения долгожданного мира".

Петер Эрдо, 72 года, Венгрия

Служит в Ватикане с 2003 года. Бывший президент Совета епископских конференций Европы. Эрдо уже давно является важной фигурой в политике современной церкви.

Будучи консерватором, он ранее выступал против практики причастия разведенных или повторно женатых католиков из-за убеждения о неразрывности брака. Эрдо также активно выступал против того, чтобы европейские страны принимали беженцев, заявляя, что это равносильно торговле людьми.

Пьер Баттиста Пицццабалла, 60 лет, Италия

Самый молодой из потенциальных кандидатов. Стал кардиналом всего два года назад.

Имеет опыт работы на Ближнем Востоке. С 2020 года Пиццабалла возглавляет латинский патриархат Иерусалима. Когда ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023, кардинал предложил себя в заложники, чтобы его обменяли на детей.

Как отмечает New York Times, Пиццабалла воздерживается от высказываний на противоречивые темы, что может сыграть в его пользу.

Питер Тарксон, 76 лет, Гана

Первый кардинал из Ганы, представляет прогрессивное крыло Римско-католической церкви. Он возглавлял папский совет по вопросам справедливости и мира - институцию, которая занимается продвижением социальной справедливости, прав человека и мира.

В рамках своей деятельности Тарксон, в частности, участвовал в экономическом форуме в Давосе и поднимал тему климатического кризиса.

Хотя он придерживается традиционных католических взглядов на брак и гомосексуальность, в то же время выступает против уголовного преследования однополых отношений в Гане.

Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет, Демократическая Республика Конго

Получил титул кардинала в 2019 году от Папы Франциска. Бесунгу является президентом Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара.

Он стал известен из-за своей позиции относительно доктрины Ватикана о благословении неженатых и однополых пар. Бесунгу объявил эту доктрину недействительной на африканском континенте, что было расценено как резкий упрек левым принципам Франциска.

Робер Сара, 79 лет, Гвинея

Известный консервативными убеждениями, Сара последовательно выступает за сохранение традиционных устоев Католической церкви.

В 2020 году он в соавторстве с бывшим папой Бенедиктом XVI издал книгу, в которой защищал целибат католического духовенства. Эта публикация была воспринята как оппозиция по курсу Франциска.

Вскоре после выхода книги Сара покинул свой пост в Ватикане. Его неоднократно называли "параллельным авторитетом" Франциску, а его возможную кандидатуру рассматривают как еще более консервативную по сравнению даже с влиятельным иерархом Петером Эрде.

Реймонд Берк, 76 лет, США

Стал кардиналом еще при Бенедикте XVI в 2010-м, считается ведущим архиконсерватором в церкви - сторонником латинской мессы и публичным критиком либеральных тенденций Папы Франциска.

Уроженец штата Висконсин и бывший архиепископ Сент-Луиса. Подвергал сомнению готовность Франциска разрешить разведенным и повторно женатым парам принимать таинство причастия. Берк также критиковал новую смягченную формулировку Ватикана относительно контрацепции, геев и гражданских браков.

Николай Бычок на выборах Папы. Что о нем известно

Издание The Week внесло в список потенциальных кандидатов на должность Папы Римского украинца Николая Бычка - епископа Мельбурнской епархии святых апостолов Петра и Павла УГКЦ в Австралии.

Он родился 13 февраля 1980 в Тернополе. После окончания школы избрал служение Господу и отправился в монастырь.

В 17 лет вступил в Конгрегацию Святейшего Избавителя (редемптористов), а в 2005 году был рукоположен в священники. Был миссионером в Польше, США и России, в частности в Сибири на приходе Матери Божьей Неустанной Помощи в Прокопьевске.

На протяжении 2015-2020 служил в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В 2020 году переехал в Австралию и стал епископом Мельбурнской епархии УГКЦ.

Фото: Папа Франциск посвящает Николая Бычка в кардиналы (facebook.com/BishopMykolaBychok)

7 декабря 2024 Папа Франциск назначил Николая Бычка кардиналом. Он стал самым молодым членом Коллегии кардиналов в возрасте 44 лет.

Австралийская паства Николая Бычка в основном состоит из греко-католиков-беженцев от Балканской войны и войны с Россией. Епископ поддерживает украинцев в своих проповедях.

"Мы, украинцы, как никто другой, стремимся к миру. Мы молимся за него одиннадцать лет и верим, что когда-то оно восстановится. Но не мир, который является капитуляцией перед злом, не компромисс с причиненной несправедливостью, а базирующийся на правде мир", - говорилось в одной из последних речей Николая Бычка.

После смерти Франциска украинский епископ рассказал, что когда его подняли до Коллегии кардиналов, он попросил Святого Отца молиться за Украину, помочь освободить украденных украинских детей и молиться за него в новой миссии австралийца - украинского кардинала.

"Теперь я молюсь, чтобы Папа Франциск вступился перед Христом за народ Австралии и Украины, и чтобы Бог даровал мне благодать прожить мою миссию кардинала Католической Церкви", - сказал Николай Бычок.

Может ли Николай Бычок стать следующим Папой Римским

Как член Коллегии кардиналов, Николай Бычок примет участие в избрании нового папы. Он будет единственным представителем Украины на конклаве. Также теоретически епископ УГКЦ может стать следующим понтификом.

По правилам, кандидатом на должность главы Святого Престола может быть католик независимо от обряда (латинского или восточного, к которому принадлежит УГКЦ) в возрасте до 80 лет.

Но фактически в истории не было случаев избрания Папы среди представителей греко-католической церкви, а средний возраст понтификов превышает 60 лет.

Фото: Николай Бычок будет единственным украинским кардиналом на конклаве (ugcc.ua)

Реальные шансы Николая Бычка оцениваются экспертами как низкие из-за молодого возраста, отсутствия латинского обряда и традиционной консервативности выборов. Вместе с тем его кандидатуру рассматривают как символическую и она не исключена с точки зрения церковного права.

Как отмечает бывший секретарь пап Бенедикта XVI и Франциска, Дэниел Галлагер, дав Николаю Бычку титул кардинала, Папа Римский Франциск дал ему не только право голоса на следующем конклаве, но и вотум доверия, что он способен управлять вселенской Церковью.

"Хотя его день, вероятно, настанет позже", - прогнозирует Галлагер в колонке Crisis Magazine.

Сам Николай Бычок рассказал в сообщении на странице Facebook, что он будет присутствовать на похоронном обряде Папы Франциска и затем также примет участие в конклаве в Ватикане.

При подготовке использовались: публикации New York Post, Vatican News, Crisis Magazine, The Week, данные Polymarket, Facebook-страница Николая Бычка.