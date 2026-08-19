Среди фигурантов Мудрая, Столар и Микитась: что известно о спецоперации НАБУ и САП

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов. Среди возможных фигурантов дела - заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, нардеп Вадим Столар и экснардеп Максим Микитась.
Что известно о спецоперации на ее фигурантах на этот момент - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
В среду, 19 августа, Национальное антикоррупционное бюро в своем Telegram-канале объявило о начале следственных действий, а именно - "спецоперации по разоблачению преступной организации".
"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины и других лиц", - говорится в заявлении.
Детали НАБУ пообещало обнародовать впоследствии.
Впоследствии народные депутаты обнародовали имена возможных фигурантов.
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк намекнул, о ком может идти речь. По его словам, речь идет о действующем нардепе от бывшего ОПЗЖ, который также "очень известный застройщик". По описанию под эти критерии подпадает нардеп Вадим Столар.
В свою очередь нардеп под "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что обыски проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. В ОП она занимается в частности правовой политикой и международными судами.
Как удалось узнать РБК-Украина от собственных источников, по делу, кроме Мудрой, фигурируют нардеп Столар и бывший народный избранник Максим Микитась.
Расследование антикоррупционеров получило официальное название - спецоперация "Форест Гамп". НАБУ обнародовало 47-секундный фрагмент видео с записями перехваченных разговоров вероятных участников схемы.
На аудиозаписях фигуранты, предположительно, обсуждают передачу денег и вспоминают Офис президента. В частности, на пленках раздаются следующие фразы: