Среди фигурантов Мудрая, Столар и Микитась: что известно о спецоперации НАБУ и САП

Главное: Масштабная спецоперация: НАБУ и САП проводят расследование разоблачения преступной организации.

Фигуранты из ОП и Рады: В деле фигурируют действующий и бывший народные депутаты, а также чиновники Офиса президента.

Имена источников: По данным источников РБК-Украина, среди фигурантов - заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, нардеп Вадим Столар и экснардеп Максим Микитась.

Детали со временем: Официальные подробности НАБУ и САП обещают обнародовать позже.

НАБУ и САП объявили спецоперацию

В среду, 19 августа, Национальное антикоррупционное бюро в своем Telegram-канале объявило о начале следственных действий, а именно - "спецоперации по разоблачению преступной организации".

"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины и других лиц", - говорится в заявлении.

Детали НАБУ пообещало обнародовать впоследствии.

Обыски у Мудрой

Впоследствии народные депутаты обнародовали имена возможных фигурантов.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк намекнул, о ком может идти речь. По его словам, речь идет о действующем нардепе от бывшего ОПЗЖ, который также "очень известный застройщик". По описанию под эти критерии подпадает нардеп Вадим Столар.

В свою очередь нардеп под "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что обыски проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. В ОП она занимается в частности правовой политикой и международными судами.

Как удалось узнать РБК-Украина от собственных источников, по делу, кроме Мудрой, фигурируют нардеп Столар и бывший народный избранник Максим Микитась.

Операция "Форест Гамп"

Расследование антикоррупционеров получило официальное название - спецоперация "Форест Гамп". НАБУ обнародовало 47-секундный фрагмент видео с записями перехваченных разговоров вероятных участников схемы.

На аудиозаписях фигуранты, предположительно, обсуждают передачу денег и вспоминают Офис президента. В частности, на пленках раздаются следующие фразы: