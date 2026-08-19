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Среди фигурантов Мудрая, Столар и Микитась: что известно о спецоперации НАБУ и САП

09:49 19.08.2026 Ср
3 мин
Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации
aimg Мария Кучерявец aimg Милан Лелич
Фото: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая (Виталий Носач, РБК-Украина)

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов. Среди возможных фигурантов дела - заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, нардеп Вадим Столар и экснардеп Максим Микитась.

Что известно о спецоперации на ее фигурантах на этот момент - собрало РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Масштабная спецоперация: НАБУ и САП проводят расследование разоблачения преступной организации.
  • Фигуранты из ОП и Рады: В деле фигурируют действующий и бывший народные депутаты, а также чиновники Офиса президента.
  • Имена источников: По данным источников РБК-Украина, среди фигурантов - заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, нардеп Вадим Столар и экснардеп Максим Микитась.
  • Детали со временем: Официальные подробности НАБУ и САП обещают обнародовать позже.

НАБУ и САП объявили спецоперацию

В среду, 19 августа, Национальное антикоррупционное бюро в своем Telegram-канале объявило о начале следственных действий, а именно - "спецоперации по разоблачению преступной организации".

"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины и других лиц", - говорится в заявлении.

Детали НАБУ пообещало обнародовать впоследствии.

Обыски у Мудрой

Впоследствии народные депутаты обнародовали имена возможных фигурантов.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк намекнул, о ком может идти речь. По его словам, речь идет о действующем нардепе от бывшего ОПЗЖ, который также "очень известный застройщик". По описанию под эти критерии подпадает нардеп Вадим Столар.

В свою очередь нардеп под "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что обыски проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. В ОП она занимается в частности правовой политикой и международными судами.

Как удалось узнать РБК-Украина от собственных источников, по делу, кроме Мудрой, фигурируют нардеп Столар и бывший народный избранник Максим Микитась.

Операция "Форест Гамп"

Расследование антикоррупционеров получило официальное название - спецоперация "Форест Гамп". НАБУ обнародовало 47-секундный фрагмент видео с записями перехваченных разговоров вероятных участников схемы.

На аудиозаписях фигуранты, предположительно, обсуждают передачу денег и вспоминают Офис президента. В частности, на пленках раздаются следующие фразы:

  • "У нас спасение рядового Райана, верно? Но только, бл*дь, только недоумок может записать на своих детей воровство средств на их обучение";
  • "Если мы это сделаем, просто, бл*дь, нах*й вы можете сами ехать, бл*дь, в Офис президента, сами. Вот поверь мне. Я ж вижу это";
  • "А я е*у. Ну, там 4 мешка".
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