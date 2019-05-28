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Сербська армія відправила винищувач до кордону з Косово

Новини » Політика    28.05.2019 - 18:46
Сербська армія відправила винищувач до кордону з Косово
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Перед початком руху колони в казарму прибув міністр оборони Сербії Олександр Вулин

Колона військових автомобілів з солдатами і озброєнням покинула територію казарм у сербському місті Кралєво і попрямувала у бік адміністративного кордону з Косово. Про це повідомляє сербська радіостанція Б92.

За її даними, безпосередньо перед початком руху колони в казарму прибув міністр оборони Сербії Олександр Вулин. У бік зони безпеки на адміністративному кордоні також вилетів винищувач Міг-29 ВПС Сербії.

Раніше у вівторок стало відомо, що підрозділи косовського спецназу провели операцію у чотирьох громадах на півночі краю, в яких проживають серби. В акції були задіяні 73 спецавтомобілі.

Місія Північноатлантичного альянсу відреагувала на загострення ситуації між Косово і Сербією і заявила, що на півночі регіону немає ніяких військових сил, а проходить тільки поліцейська операція.

Додамо, у зв'язку з ситуацією резидент Сербії Олександр Вучич привів сербську армію в повну боєготовність після того, як косовська поліція провела арешти сербів, що проживають на півночі краю.

Раніше Вучич заявив, що Сербія повинна остаточно визнати, що не має ніякого контролю над Косово.

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