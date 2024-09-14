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В Сербии решили вернуть обязательную военную службу

Фото: військові армії Сербії (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сербия приняла решение вернуть обязательную военную службу. Она будет длится 75 дней.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РБК-Украина со ссылкой на N1.

В субботу, 14 сентября, он сообщил, что подписал соглашение о прохождении регулярной военной службы в течение 75 дней. Через несколько часов после этого правительство Сербии приняло заключение, в котором предписано Минобороны инициировать процедуру возврата обязательной военной службы. Поправки в закон должны быть приняты до конца следующей недели.

"Хочу верить, что правительство Сербии примет это решение. Я хочу верить, что вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, сколько еще нам придется покупать оружие, производить, создавать. Потому что у нас нет желания нападать на кого-либо. И мы не будем этого делать. Но наше желание - сдержать всех тех, кто угрожает нам каждый день", - скачал Вучич.

Такую информацию он озвучил во время выступления на церемонии присвоения первых офицерских званий 177 курсантам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Как пишет N1, официальные лица отреагировали на заявление сербского президента аплодисментами.

Издание добавило, что недавно Вучич уже говорил, что государство рассматривает возможность введения военной службы сроком в 75 дней, которая будет обязательной для мужчин. При этом, женщины по-прежнему могут служить добровольно.

Напомним, чуть больше двух недель назад стало известно, что Сербия заключила контракт с французской компанией Dassault Aviation по покупке 12 истребителей Rafale.

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СербияВучич