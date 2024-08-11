В Сербии десятки тысяч людей протестуют против добычи лития

В субботу в Сербии десятки тысяч протестующих вышли на митинги против добычи лития в стране. Между тем, представители власти заявляют об их вероятном сговоре с целью свержения президента Александра Вучича и его правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Ранее Вучич заявил, что российские спецслужбы передали ему информацию о подготовке западными государствами в Сербии "массовых беспорядков и переворота" с целью отстранения его от власти.

Участники акции в центре Белграда скандировали: "Добычи не будет" и "Предательство, предательство".

После окончания демонстрации часть людей пошла к двум главным железнодорожным станциям столицы, пообещав блокировать движение поездов, пока их требование официального запрета добычи лития не будет выполнено.

Правительственные чиновники и контролируемые государством СМИ начали масштабную кампанию против митинга, сравнивая его с происходившим на киевском Майдане. Между тем, организаторы протеста заявляли, что он будет мирным.

"Наш сегодняшний митинг экологический и не имеет политических амбиций, но власть обвинила нас в стремлении совершить государственный переворот", – сказала сербская актриса Светлана Бойкович.

Что предшествовало

Демонстрация в Белграде прошла после недель протестов в десятках городов по всей Сербии против правительственного плана разрешить добычу лития в зеленой сельскохозяйственной долине на западе страны.

Этот план у Сербии существует давно. Он был отменен в 2022 году после масштабных акций протеста, включавших блокировку ключевых мостов и дорог. Но в прошлом месяце план был возобновлен и подкреплен предварительным соглашением по "важному сырью", подписанным правительством Вучича с Европейским Союзом.

Балканская страна формально стремится к членству в ЕС, сохраняя тесные связи как с Россией, так и с Китаем. Меморандум ЕС о добыче лития и других ключевых материалов, необходимых для экологического перехода, приблизит Сербию к блоку и уменьшит импорт литиевых аккумуляторов и электромобилей в Европу из Китая.

Критика плана

Противники правительственного решения говорят, что его реализация приведет к невосполнимому загрязнению долины Джадар, а также ее важных запасов подземных вод и сельскохозяйственных угодий.

Местные жители долины категорически против шахты, которой будет руководить транснациональная горнодобывающая компания Rio Tinto. И правительство, и компания пообещали соблюдать самые высокие экологические стандарты в процессе добычи, но критиков это не убедило.

Десятки тысяч человек вышли на митинги по защите окружающей среды, состоявшиеся по всей Сербии за последние несколько недель, создавая серьезный вызов Вучичу и его все более автократическому правлению. Участники протестов хотят, чтобы правительство официально запретило любую добычу лития и бора в Сербии.