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Сербия заказала у Ирана 20 тысяч дронов-камикадзе, - СМИ

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Сербия, Понедельник 14 августа 2023 16:05
Сербия заказала у Ирана 20 тысяч дронов-камикадзе, - СМИ Фото: Сербия заказала у Ирана 20 тысяч дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Делегация Министерства иностранных дел Сербии посетила Тегеран и заказала у Ирана 20 тысяч дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EttoBA .

Сообщается, что Тегеран посетила делегация сербских дипломатов, которую возглавил замминистра иностранных дел Сербии Горан Алексич.

Замглавы сербского МИД встретился с иранским коллегой Али Багери, отметив, что "нет никаких препятствий для улучшения отношений".

Багери назвал продвижение сотрудничества между Ираном и балканскими странами, особенно Сербией, необходимостью. По его словам, расширение торговли является "не только экономической целью, но и стратегией безопасности".

В свою очередь Алексич заявил о "неизбежной необходимости увеличения объема торговли между двумя странами". Дипломат подчеркнул, что целью его прибытия в Иран является улучшение отношений между Тегераном и Белградом.

Также отмечается, что Сербия не присоединяется к санкциям ЕС против Ирана за поставки дронов России.

Санкции против Ирана

В конце июля Евросоюз ввел новые санкции против Ирана. Причиной для этого стали поставки дронов в РФ, которые используются для атак по Украине.

Это уже третий отдельный санкционный механизм, который ЕС создал против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй - появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

Помимо этого Британия планирует ввести новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.

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