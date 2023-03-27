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"Большой поворот". Президент Сербии прогнозирует ускоренное вступление Украины в ЕС

Новина українською →
Белград, Понедельник 27 марта 2023 11:33
"Большой поворот". Президент Сербии прогнозирует ускоренное вступление Украины в ЕС Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Членство Украины в Европейском союзе может состояться по ускоренной процедуре из-за войны. Поворотный момент ожидается в июне 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича в интервью Pink TV.

Он считает, что Украине будет "нелегко, точнее, почти невозможно" победить Россию в военном смысле. Поэтому, по его мнению, Украина собирается набрать "большой импульс" по членству в ЕС.

Вучич заявил, что ожидает "большого поворота Украины на европейский путь" в июне этого года. Он надеется, что будет принято решение о начале переговоров о вступлении, поскольку скоро начинается конкурс на генсека НАТО.

По словам Вучича, США создают в Европе новый блок, в который войдут Польша, Украина и страны Балтии - "страны больше Германии и Франции".

"Очевидно, что они станут мощными в Европе и под прямым руководством США", - заявил президент Сербии.

Кроме того, лидер утверждает, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи, до начала полномасштабного вторжения, знал о планах РФ.

"Не потому, что Путин мне что-то сказал, я просто понимал, что произойдет в Украине. Он мне этого не сказал. Тогда он и три минуты не говорил об Украине. Тогда я понял, что решение принято", - сказал Вучич.

Напомним, ранее резидент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что его страна поставляет боеприпасы Украине.

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