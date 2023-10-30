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Сербия и Косово должны действовать в соответствии с курсом ЕС, - глава Еврокомиссии

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сербия и Косово должны выполнить требования, выдвинутые международными посредниками, чтобы продвинуться в своих усилиях по вступлению в Европейский союз.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Она подчеркнула, что Сербия должна "де-факто" признать Косово, а Косово - реализовать план предоставления этническим сербам определенной автономии. 

Конфликт между Косово и Сербией

24 сентября власти Косово заявили, что около 30 сербских боевиков пересекли северную границу, убив полицейского и установив баррикады, прежде чем начать многочасовую перестрелку с местными правоохранителями. Тогда власти страны объявили о спецоперации по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шестерых и убийством трех человек. Этот инцидент вызвал рост напряженности в регионе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не имеет отношения к этим беспорядкам и якобы будет проводить независимое расследование ситуации.

В тот же день премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что переговоры с Сербией зашли в тупик. Он подчеркнул, что Лайчак якобы потерял нейтралитет, а Вучич позволяет себе даже называть Курти.

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ЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенСербияКосово